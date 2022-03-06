В Казани прошел масштабный автопробег в поддержку спецоперации на Украине

Сегодня, 6 марта, в Казани состоялся старт масштабного автопробега в поддержку специальной операции на Украине. Колонна из полусотни автомобилей, украшенных флагами России и символами Z и V, выдвинулась от стадиона «Ак Барс Арена» в сторону парка Победы, пишет Татар-информ.

Организаторами стали Федерация бокса Татарстана и Содружество пограничников РТ, Содружество ветеранов боевых действий республики и Союз десантников Татарстана.

«Мы не имеем морального права оставаться в стороне, когда вся Россия борется за свое будущее. Нашим парням на передовой нужна любая наша поддержка, в первую очередь моральная. Наша цель — выразить поддержку Вооруженным силам России, донести до широкой общественности, в том числе мировой, что народ и армия России едины», — заявили организаторы автопробега.

Как сообщает издание, они также отметили, что сейчас на Россию и ее народ идет внешнее давление, сейчас важно сплотить общество как никогда, стать единым целым.

В конце пути участники автопробега возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы