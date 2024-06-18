Причиной отравления людей в Казани стала консервированная фасоль

Причиной массового тяжелого отравления около 150 человек стала именно консервированная фасоль. В этом продукте сформировался ботулотоксин, которым и отравились граждане.

По информации «Базы», по этому делу были задержаны основатель организации «Кухни на районе» Антон Лозин, директор отдела качества по Машкова и гендиректор «Савон-К» Анатолий Шин.

По предварительной информации, проблема была в фасоли, ее добавлял в салат. В настоящее время офис компании «Савон-К» опечатан, фасоль забрали для проверки. Также правоохранители провели обыск у руководителя «Савон-К» Анатолия Шина и забрали его документы, компьютеры и мобильники.

Вещество попало в салат «Лобио с фасолью», который продавала «Кухня на районе» в Казани, Москве, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Всего пострадавших - больше 150 человек. Многие люди находятся в тяжелом состоянии, пишет РБК.