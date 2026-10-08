Генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье» Александр Меджитов встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым

Александр Меджитов, вступивший в должность генерального директора АО «Транснефть – Прикамье» 1 октября 2026 года, встретился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Также во встрече принял участие советник генерального директора компании Олег Балабанов.

Участники диалога обсудили вопросы дальнейшего укрепления деловых контактов, эффективного взаимодействия и продолжения реализации совместных проектов.

АО «Транснефть – Прикамье» и Татарстан связывает многолетнее партнерство по многим направлениям, в том числе, в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Транснефть» и Правительством Республики Татарстан.