Возбуждено дело на водителя автобуса, по чьей вине в ДТП погиб рабочий и несколько пострадали

Возбудили уголовное дело на 50-летнего татарстанца. В начале декабря на территории промплощадки «Алабуга» в Елабужском районе, находясь за рулем вахтового автобуса, на высокой скорости въехал в стоящий на дороге грузовик.

В результате ДТП умер один рабочий, который находился в автобусе. Остальные пострадали.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина вину полностью признал. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.