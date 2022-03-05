В Татарстане приостановлены продажи в жилых комплексах, которые еще не начали строить фактически. Также приостановили реализацию новых коммерческих проектов.

По данным Минстроя РТ, сейчас ведомство ждет от застройщиков и банков предложений по стабилизации ситуации и снижению возможных исков. Все варианты будут рассмотрены, проанализированы, потом предложения направят Правительству РТ и Минстрою России.

Как сообщает "Реальное время", по соципотеке ставки поднимать не планируется. Стройматериалы с января подорожали: листовая сталь - на 17%, доски - на 9%, бетон - на 7%. Вероятны риски при поставках стройматериалов из-за рубежа, и все это может сказаться на темпах строительства.