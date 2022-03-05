Торговые сети в России получили разрешение ограничивать отпуск ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минпромторг России.

"Сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России", — говорится в сообщении.

Возможность ограничивать отпуск некоторых товаров в одни руки поддержали и в Министерстве сельского хозяйства. Мера поможет обеспечить жителей страны доступными продуктами с минимальной торговой наценкой. Также мера будет действенным механизмом борьбы со спекулянтами-перекупщиками.

"В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи", — отметили в Минпромторге.

Ранее мы сообщали, что в Минпромторге Татарстана пришли к выводу, что жители республики не так уж и нуждаются в импортных продуктах.