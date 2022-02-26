Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков пояснил, что в это число входят 13 военных аэродромов, 19 пунктов управления и узлов связи, 24 ЗРК ПВО С-300 и "Оса" и другие.

В список уничтоженных вошли самолеты, беспилотники, вертолеты, танки, бронированные машины. Российские корабли уничтожили 8 военных катеров ВМС Украины, сообщает RT

Группировка войск ЛНР прошла на 30 км вглубь и заняла Бахмутовку и Гречишкино. Военные ДНР двигаются в направлении Новомайского. Россияне блокировали Сумы и Конотоп, вошли в Мелитополь без боя.