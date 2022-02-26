Российские военные после высадки морского десанта у Азовского на Украине совершили марш и без какого-либо сопротивления вошли в Мелитополь в Запорожской области, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

Известно, что в Мелитополь армия РФ вошла накануне вечером, 25 февраля.

В Минобороны отметили, что жители города встретили армию РФ приветствиями, некоторые пенсионеры вышли на улицы с красными, советскими флагами.

Ранее российские подразделения блокировали города Сумы и Конотоп. Войска принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах, а также в окрестных населенных пунктах.

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно в четверг, 24 февраля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).