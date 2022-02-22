Лишенная голоса МакSим и первый комментарий Валиевой после Олимпиады: Главное на утро 22 февраля

Первый день – полет нормальный: татарстанцы повысили активность в общественных местах в первый же день отмены системы QR-кодов. Также в регионе ожидают прибытие беженцев из ДНР и ЛНР: места для приюта уже готовы. Основное на утро 22 февраля поведает утренний дайджест.

ПОГОДА

Сегодня погода будет облачной. Днем обещают мокрый снег и морось. В отдельных районах возможны метель и гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем прогнозируют сильные порывы до 15-18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до +2˚.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

На 21 февраля в Татарстане зафиксировано 3 159 новых случаев коронавируса. Всего выявлено 97 744 случая COVID-19. Выздоровели за весь период пандемии 62 179 человек, в том числе 829 – за минувшие сутки.

ТРАНСПОРТ

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица и снежная каша.

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Фото: iz.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Ежегодно 22 февраля в ряде стран отмечается памятная дата — День поддержки жертв преступлений, призванная обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей. Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений».

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту Декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью.

Такие программы реально помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, наконец, попросту оказывают материальную помощь и моральную поддержку.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Василий, Иван, Геннадий и Иннокентий.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 22 ФЕВРАЛЯ

В древности этот праздник назывался «лаптев день» из-за того, что было принято чинить обувь к весне. Православные христиане 22 февраля чтут память святого мученика Никифора из Антиохии Сирской.

Что можно делать

В древности лаптев день был сигналом о том, что нужно было вовсю готовиться к весне. В частности, плести обувь на теплое время года. Стоит заняться приобретением весенней и летней обуви – в этот день покупка будет особенно удачной.

Что нельзя делать

22 февраля запрещено строить планы и делать прогнозы на будущее. Все, что вы решите сделать сегодня, никогда не исполнится. Не стоит начинать инвестировать во что-то и давать старт новым проектам – дела не будут успешными.