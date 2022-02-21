Певица МакSим лишилась голоса: артистка рассказала о восстановлении после комы

Летом 2021 года певица МакSим провела в медикаментозной коме почти два месяца. Она чудом осталась жива после тяжелого течения коронавируса. Максимова призналась, что реабилитация протекает медленнее, чем ей бы хотелось.

Болезнь отразилась на голосе певицы: он изменился, а легкие пока не в состоянии вывезти нагрузок от выступлений на сцене. Также врачи назначили запрет на перелеты.

- Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать пока нельзя, - рассказала Марина Пятому каналу.

COVID-19 сильно истощил легкие артистки – их ткань теперь не такая эластичная, как прежде. С медицинской точки зрения это объясняется созданием фиброзной ткани, которая влияет на эластичность основных тканей. Способность растягиваться теряется, голос во время пения звучит не так звонко.

В настоящее время МакSим погрузилась в работу в своей школе искусств. Также она занимается воспитанием дочерей. PR-директор артистки тоже подтвердила, что та еще не скоро вернется на сцену. Серьезные проблемы со здоровьем остаются до сих пор.

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Каждый день Максимова на дому занимается с врачом-реаниматологом. Ей прописаны лечебная гимнастика и дыхательные упражнения. Специалисты прогнозируют, что такими темпами полное восстановление певицы займет около года.

Напомним, в прошлом году врачи подключали артистку к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за тяжелой формы пневмонии 38-летнюю Марину Максимову вводили в медикаментозную кому. По словам певицы, у нее дважды останавливалось сердце.

- Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению, ничего не получалось, - цитирует СМИ.

Артистка не обратила внимание на свое плохое самочувствие вовремя. Она выступала в Казани, несмотря на высокую температуру. Болезнь оказалась тяжелой и быстро прогрессировала. Хотя Максимова была уверена, что у нее обычная простуда, да и результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными.

После лечения в Казани ее экстренно перевели в Москву. В августе прошлого года Марина пошла на поправку, ее перевели в обычную палату. Теперь ей предстоит долгое восстановление.