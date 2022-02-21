Блистательная фигуристка и уроженка Татарстана Камила Валиева впервые после Олимпиады в Пекине высказалась о своем участии в ней. Она выложила в своем Инстаграме пост, в котором поблагодарила от души всех, кто помог ей принять участие в ОИ. В первую очередь - тренеров Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза.

Она заявила, что эти люди не только тренируют ее спортивное мастерство, но и учат ее преодолевать себя, а это очень помогает не только на льду, но и в жизни.

Камила заняла в Пекине четвертое место. 17 февраля она повально откатала произвольную программу, многократно допустив ошибки и падения. В пятницу Камила вернулась в Москву, где ее встретили болельщики. А уже сейчас Камила снова приступила к тренировкам.