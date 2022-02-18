Пятая волна коронавируса, которая сейчас захватила Россию, не будет последней. Об этом говорят специалисты в области медицины, вирусологи и эпидемиологи. С ними полностью согласен глава Центра компетенций национальной технологический инициативы СПбПУ, руководитель разработки математической модели коронавируса Алексей Боровков, сообщает РИА Новости.

Боровков подсчитал все с математической точки зрения, и пришел к выводу, что шестая разрушительная волна ковида стартует в июне 2022 года.

"Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем", — пояснил Боровков.

Какой будет шестая волна, математики также могут предполагать. Подъем заболеваемости будет сопряжен с туризмом, который характерен для летнего сезона. Также высока математическая вероятной нового штамма ковида, который могут привезти в РФ туристы.