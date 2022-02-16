Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала о смерти двух подростков, тела которых нашли под окнами многоэтажки в Выборгском районе. Как сообщила детский омбудсмен, в рюкзаке школьницы нашли записку, адресованную бабушке.

15-летние парень и девушка скончались на месте.

"В рюкзаке девочки нашли записку, адресованную бабушке, с которой она проживала. В ней она говорит, что любит ее и просит простить. По словам родственников, погибшая часто болела, поэтому находилась на домашнем обучении. Обстоятельства гибели подростков выясняются", - рассказала детский омбудсмен.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.