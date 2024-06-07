Татарстанцам на 3 недели запретили ходить в лес
ProKazan
В целях борьбы с вредителями и паразитами в 7 районах Татарстана вводится запрет на посещение лесов. Ограничительные меры затронут Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Сармановский, Спасский и Ютазинский районы
Жителями запрещено посещать территории лесов и даже въезжать на них на автомобилях: проходящие через обработанные участки дороги будут закрыты для проезда.
Местные власти уведомят население о проводимых мероприятиях и обеспечат защиту водных источников, в которые потенциально могут попасть препараты для обработки.
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