Татарстанцам на 3 недели запретили ходить в лес

В целях борьбы с вредителями и паразитами в 7 районах Татарстана вводится запрет на посещение лесов. Ограничительные меры затронут Азнакаевский, Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Сармановский, Спасский и Ютазинский районы

Жителями запрещено посещать территории лесов и даже въезжать на них на автомобилях: проходящие через обработанные участки дороги будут закрыты для проезда.

Местные власти уведомят население о проводимых мероприятиях и обеспечат защиту водных источников, в которые потенциально могут попасть препараты для обработки.