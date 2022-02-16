Известный тиктокер Даня Милохин попал в ДТП в самом центре Москвы. По предварительным данным, Даня попал под колеса велосипедиста на Земляном валу. Парень на велосипеде налетел на Милохина на большой скорости, но серьезных травм удалось избежать, Даня отделался ссадинами и ушибами.

Отметим, что Даня Милохин входит в топ-6 самых оплачиваемых блогеров в Tik Tok по версии Forbes. За роликами 20-летнего инфлюэнсера и музыканта следят более 16 миллионов пользователей социальных сетей.