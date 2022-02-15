Радик Юльякшин (Элвин Грей) показал в социальных сетях своим подписчикам, как он поздравил супругу Инзилю с Днем влюбленных. Во время поездки в Казань он купил для любимой серьги в ювелирном магазине. Инзиля до последнего не знала о сюрпризе.

"Сюрприз должен быть сюрпризом", - уверен артист.

Серьги для жены Элвин Грей упаковал в фирменную коробку, добавил к подарку букет цветов. Инзиля отметила, что именно о таких серьгах и мечтала.

"Но все мы прекрасно знаем, что самый лучший подарок - это я", - пошутил певец.