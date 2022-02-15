В Москве женщина вышвырнула из окна четвертого этажа своего новорожденного ребенка, сообщает прокуратура Москвы. Все случилось накануне около 21 часа. 30-летняя женщина не поехала в родильный дом, родила дома, положила малыша в пакет и вышвырнула в окно дома на улице Ставропольской.

Примечательно, что вопреки минимальным шансам на выживание, новорожденный мальчик все-таки выжил и сейчас госпитализирован.

На место ЧП был направлен заместитель люблинского прокурора. Ведомство взяло выяснение обстоятельств случившегося на контроль.