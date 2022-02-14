Убытки общепита Казани из-за коронавируса и уборка снега с риском для жизни: Главное на 14 февраля

Пока влюбленные поздравляли друг друга, вся страна ждала вердикта по делу Камилы Валиевой. Спортсменка все же продолжит выступление на Олимпиаде. Тем временем в Татарстане молодого человека, заблудившегося в лесу, искали два часа. Эти и другие интересные события – в вечернем дайджесте.

В Казани из-за бездействия УК жители рискуют жизнью, сами сбрасывая снег с высоты без страховки

"Приходится своими силами залезать на крышу и скидывать снег, и долбить лед. И вот представьте, 20-летняя девушка и 50-летний отец лезут на крышу без какой-либо страховки и, рискуя своей жизнью, долбят лед на самом краю крыши", - написали жильцы в социальных сетях (Подробности).

Очень любил ее: пенсионер застрелил жену, чтобы та не мучилась от тяжелой болезни

В квартире нашли тело его 65-летней жены. Она долго страдала тяжелым заболеванием. Тело супруги он накрыл одеялом, а сверху положил букет цветов (Подробности).

Общепит Казани из-за коронавируса терпит колоссальные убытки

Многие организации сегодня находятся на удаленном режиме работы, а потому поток клиентов в предприятиях общепита резко снизился. Меры государственной поддержки, которые сегодня есть, недостаточны для того, чтобы общепит мог покрыть свои убытки и остаться на плаву (Подробности).

Казанская фигуристка Валиева сможет продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине

Проблемы у уроженки Казани начались после того, как в ее декабрьской пробе на допинг нашли запрещенный препарат триметазидин. За его применение в спортивном мире предусмотрена суровая санкция - отстранение на 4 года (Подробности).

Фото: rusdialog.ru

В Челнах нашли мумифицированный труп мужчины

Родственник покойного обратился в полицию. Он рассказал, что сам живет в поселке ЗЯБ. Решил проведать брата, когда не смог до него дозвониться. Входную дверь он открыл своим ключом (Подробности).

В Татарстане спасатели два часа искали на морозе в лесу 25-летнего парня

Чтобы разыскать молодого человека, задействовали снегоходы и поисковую собаку по кличке Шаман. Проверили 5 квадратных километров лесополосы (Подробности).