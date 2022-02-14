Российской фигуристке из Татарстана Камиле Валиевой разрешили продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине. Такое решение принял спортивный арбитражный суд, который отклонил апелляцию МОК, ISU и WADA. Уже завтра Камила выйдет на лёд в индивидуальной программе под общим 26 номером.

Проблемы у уроженки Казани начались после того, как в ее декабрьской пробе на допинг нашли запрещенный препарат триметазидин. За его применение в спортивном мире предусмотрена суровая санкция - отстранение на 4 года. Сначала Валиевой запретили далее участвовать в Олимпиаде, но потом суд встал на сторону спортсменки.