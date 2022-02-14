Жители дома № 34 по улице Космонавтов в Казани вынужденно стали альпинистами. У дома протекает крыша, вода затекает в квартиры. Чтобы не допустить обрушения кровли, жители сами начали подниматься на высоту без страховки и сбрасывать с крыши снег и наледь. Управляющая компания сделала вид, что ничего не происходит.

"Приходится своими силами залезать на крышу и скидывать снег, и долбить лед. И вот представьте, 20-летняя девушка и 50-летний отец лезут на крышу без какой-либо страховки и, рискуя своей жизнью, долбят лед на самом краю крыши", - написали жильцы в социальных сетях.

Они отметили, что подобная ситуация в этом доме была и годом ранее. Теперь жильцы надеются, что правоохранительные органы и власти обратят внимание на проблему, пока еще не случилось беды, и призовут УК к ответу.