67-летний пенсионер в Среднеуральске застрелил жену, чтобы женщина не мучилась от тяжелой болезни. В полицию накануне позвонил знакомый мужчины и рассказал, что тот застрелил больную супругу и теперь намерен покончить с собой. Около 60 полицейских оцепили район, где живет пенсионер, два часа вели с ним переговоры. Мужчина был пьян, но в итоге все-таки сдался без сопротивления.

В квартире нашли тело его 65-летней жены. Она долго страдала тяжелым заболеванием. Муж решил избавить ее от мучений. Тело супруги он накрыл одеялом, а сверху положил букет цветов.

Соседи рассказали местным СМИ, что дело не столько в алкоголе, который принял для храбрости пенсионер, сколько в тяжелой болезни его жены — в последнее время супруга мужчины даже перестала узнавать близких. Соседи говорят, что стрелок очень любил свою супругу и страдал вместе с ней.