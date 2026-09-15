Технологии

Ожидаемый к 2030 минимум солнечной активности остановит магнитные бури на годы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Учёный МГУ Ксения Капорцева заявила, что миниму...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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После минимума солнечной активности, который ожидается к 2030 году, жители России смогут на несколько лет забыть о магнитных бурях. Такой прогноз озвучила научный сотрудник лаборатории космофизических исследований НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына при МГУ Ксения Капорцева.

Сейчас активность Солнца постепенно снижается, однако бури продолжаются. Полярные сияния, вероятно, будут наблюдаться даже в Москве ещё несколько лет. После наступления минимума в 2030 году магнитные бури исчезнут на несколько лет, пояснила Капорцева.

Точный прогноз следующего цикла солнечной активности, включая количество пятен на Солнце, пока затруднителен, отметила исследователь. Об этом пишет издание «Ридус».

Лекция прошла в рамках проекта «Астроночи» в ГАИШ МГУ. Он включает научно-популярные лекции, наблюдения звёздного неба, мастер-классы по астрофотографии и сборке спутников, кинопоказы и научные шоу. Мероприятия идут в ГАИШ МГУ с 11 по 18 сентября перед международным фестивалем «Наука 0+» в рамках Открытых недель науки стран БРИКС+, а в 2026 году их посвятят теме «Твоя космическая Вселенная» к 65-летию первого полёта человека в космос.

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