Дело против Моргенштерна в Челнах и ковид-сертификаты для людей с антителами: Главное на 9 февраля

Рано радовались: ковидная статистика снова подскочила. Да и погода расстраивает сильным снегопадом. Тем временем правоохранители Челнов намерены привлечь Моргенштерна к административной ответственности. Чем еще запомнится уходящий день, поведает вечерний дайджест.

В Татарстане полиция возбудила дело против Моргенштерна из-за его татуировки

Большую работу проделал сотрудник полиции из Набережных Челнов в Татарстане. Он организовал ботаническую экспертизу, чтобы доказать, что Моргенштерн пропагандирует наркотики. Ранее у рэпера Алишера Моргенштерна искали их пропаганду в текстах его песен, теперь – в татуировке (Подробности).

Минздрав разрешил с 21 февраля начать выдачу ковид-сертификатов людям без прививки, но с антителами

Такой сертификат будет действовать 6 месяцев, его повторная выдача не предусмотрена (Подробности).

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В Татарстане на трассе группа неизвестных избила и ограбила местных жителей

На двух татарстанцев напали на автодороге Зеленодольск - Йошкар-Ола. Преступники избили жителей Татарстана, украли у них мобильные телефоны, банковскую карту, с которой вскоре сняли 50 тысяч рублей (Подробности).

Уроженку Челнов, которая была замужем за египтянином, позвали в шоу "Давай поженимся"

Об этом популярный блогер Альбина Ишмеева, которая в настоящее время живет в Турции, рассказала сама. Девушка склоняется к тому, чтобы поехать на программу (Подробности).

Стало известно, в какую сумму обойдется Казани башня «Тюбетей Tower»

По условиям тендера, восточная часть будущей башни долга граничить с жилой застройкой Верхнего Услона. Северная часть выходит на Волгу, остальные стороны - это лесопосадки и земли сельскохозяйственного назначения (Подробности).