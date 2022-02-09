Большую работу проделал сотрудник полиции из Набережных Челнов в Татарстане. Он организовал ботаническую экспертизу, чтобы доказать, что Моргенштерн пропагандирует наркотики. Ранее у рэпера Алишера Моргенштерна искали пропаганду наркотиков в текстах его песен. Челнинский полицейский решил поискать в другом месте и нашел. Основания для возбуждения дела теперь есть.

Адвокат артиста Сергей Жорин сообщил следующее:

"<...> майор полиции проявил "креатив" и желание <...> наказать артиста. В итоге он разглядел у Моргенштерна в одном из клипов татуировку на теле, по которой назначил ботаническую экспертизу", – рассказал юрист.

Ботаники подтвердили - на теле певца красуется лист каннабиса, а это - пропаганда наркотиков. Жорин считает это абсурдным и собирается со своим клиентом обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности.

По данным ТАСС, Моргенштерну вменяется нарушение КОАП в ч. 1.1 ст. 6.13.