На обустройство территории и строительство инфраструктуры для башни «Тюбетей Tower» в Казани планируется потратить 243 миллиона рублей. Такой документ появился на портале государственных закупок.

Заказчиком работ выступает главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, финансировать проект будут из федерального и республиканского бюджетов.

По условиям тендера, восточная часть будущей башни долга граничить с жилой застройкой Верхнего Услона. Северная часть выходит на Волгу, остальные стороны - это лесопосадки и земли сельскохозяйственного назначения.

По техническим условиям, должны быть построены КПП, визит-центр, парковка на 70 машино-мест, приобретены 9 автобусов и 6 автодомов, должны быть проведены коммуникации. Срок сдачи - конец ноября текущего года.