На обустройство территории и строительство инфраструктуры для башни «Тюбетей Tower» в Казани планируется потратить 243 миллиона рублей. Такой документ появился на портале государственных закупок.
Заказчиком работ выступает главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, финансировать проект будут из федерального и республиканского бюджетов.
По условиям тендера, восточная часть будущей башни долга граничить с жилой застройкой Верхнего Услона. Северная часть выходит на Волгу, остальные стороны - это лесопосадки и земли сельскохозяйственного назначения.
По техническим условиям, должны быть построены КПП, визит-центр, парковка на 70 машино-мест, приобретены 9 автобусов и 6 автодомов, должны быть проведены коммуникации. Срок сдачи - конец ноября текущего года.
Ранее мы сообщали, когда будет построен в Казани новый гольф-клуб.