Группа неизвестных напала на двух татарстанцев на автодороге Зеленодольск - Йошкар-Ола. Преступники избили жителей Татарстана, украли у них мобильные телефоны, банковскую карту, с которой вскоре сняли 50 тысяч рублей, сообщает KazanFirst.

Один из потерпевших татарстанцев пояснил, что они с товарищем остановились на трассе по уважительной причине. И тут к ним подъехал автомобиль "ВАЗ", из которого вышли парни и без лишних слов начали избивать, требуя отдать все ценности.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности нападавших и задержали троих жителей Республики Марий Эл.

Возбуждено уголовное дело, все трое агрессоров заключены под стражу.