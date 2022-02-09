Сотрудники полиции в Казани оперативно задержали подозреваемого в нападении с ножом на водителя городского автобуса. Им оказался не пассажир, как думали ранее , а второй водитель автобуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Конфликт между коллегами случился утром 9 февраля на остановке "Мехобъединение". Водитель автобуса маршрута 31-А получил удар ножом в живот и госпитализирован. Предварительно установлено, что с ножом напал на водителя его 53-летний коллега. Что не поделили два водителя, предстоит выяснить следователям.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.