В Казани начнут собирать специальную установку, которая поможет очистить от космического мусора орбиту планеты Земля. Проект хотят реализовать за два года.

Авторы идеи - разработчики из Татарстана. Им в помощь будут выданы средства гранта "Умник", об этом сообщили в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. Туполева (КНИТУ КАИ) во время марафона "Знание".

Как известно, в космосе только по примерным подсчетам около 500 тысяч тонн мусора. Это осложняет работу спутников, может представлять угрозу и для планеты. А потому в Татарстане хотят построить лазерную установку, чтобы уничтожать мусор на орбите.

Автором задумки стал молодой ученый вуза Дмитрий Кириченко.