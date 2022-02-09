В Великом Новгороде возбудили уголовное дело после того, как на женщину с коляской свалилась наледь с крыши многоэтажного жилого дома. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщает региональный Следком.

45-летняя женщина гуляла с малышом 2020 года рождения. Внезапно большой пласт наледи сорвался и упал на семью, женщина завалилась на бок, упала и коляска. Наибольший удар приняла на себя мать. Она получила травмы шеи и спины. Ребенок цел. Уголовное дело возбуждено по факту полученных травм, подозреваемых в нем пока что нет.