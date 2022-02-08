Иногда лень и нерасторопность коммунальных и дорожных служб - это большое благо, правда, такое бывает нечасто. В Уфе неубранный снег спас жизнь 10-летней девочке. Она вышла подышать на балкон, у нее закружилась голова, и школьница упала вниз с высота 8 этажа.

На этом можно было бы назвать новость трагической, но счастливое совпадение помогло спасти ребенка.

Девочка приземлилась в гигантский сугроб, который нагребли местные дворники и все никак не могли убрать. На сугроб местные жаловались, говорили, что мешает проезду. Но вот теперь, видимо, дворника даже похвалят.

Пострадавшая девочка получила травмы, ее состояние стабильное, ее доставили в больницу. Но ее жизни ничего не угрожает - спасибо сугробу и дворнику-лентяю.