С предстоящей среды, 9 февраля, в Татарстан вернутся опасные погодные условия: снегопады, метели и слабые морозы. Об ухудшении погодны татарстанцев предупреждает республиканский Гидрометцентр.

Все дело в циклоне. Именно он принесет с собой снег. Уже в ночь на среду в западных районах Татарстана пройдут снегопады, днем же метели и снега будут бушевать уже на большей части территории республики.

Температура воздуха под влиянием циклона начнет расти. В ночное время будет 5-10 градусов мороза, днем - от 1 до 6 градусов ниже нуля.

В четверг и пятницу погода в республике будет пасмурной, снежной, с метелями. Высока вероятность гололедицы и снежных заносов. Водителей и пешеходов просят соблюдать предельную осторожность и быть бдительными.