Сегодня, 7 февраля, на "деловом понедельнике" в мэрии Казани были озвучены планы построить в Советском районе столицы Татарстана две новые школы на 2 725 мест. Планируется, что новые учебные заведения начнут строить в этом году в ЖК "Светлая долина" и в ЖК "Новые Горки".

Но повезет не только родителям и детям в Советском районе. Другие муниципалитеты Татарстана также уделяют внимание вопросу обеспеченности школами населения. В Богатых Сабах построят школы на 500 мест, в поселке Балыклы - на 15 мест.