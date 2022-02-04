Жители Казани выступили против уничтожения парка Урицкого в Московском районе столицы Татарстана. Они создали петицию, попросили Президента Татарстана Рустама Минниханова принять верное в этом случае решение и не строить тут аттракционы.

Жители возмущены: рощу начали расчищать для строительства будущих аттракционов, но местных даже не спросили, хотят ли они аттракционы, нужны ли они им.

Роща важнее, считают жители. Ведь рядом с парком расположен детский хоспис, и в теплое время году тут гуляют дети на колясках, дышат свежим воздухом. Покоя и отдыха не будет, если появятся шумные аттракционы.