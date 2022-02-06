Переменчивый февраль: Синоптики Татарстана рассказали о грядущем тумане и морозах до -17

По предварительным данным Гидрометцентра в Татарстане под влиянием гребня антициклона в начале следующей неделе начнется похолодание.

Пасмурно, существенных осадков не наблюдается. Ожидается небольшой снег, ночью — местами умеренный. Прогнозируется неустойчивый слабый ветер. На дорогах образуется гололедица.

Синоптики предупреждают, что ночью и утром местами на регион, включая Казань, опустится туман. Что в свою очередь, приведет к ухудшению видимости до 500 метров и менее.

7 февраля температура воздуха днем составит -4..-9˚,а ночью 7 февраля -8..-13˚. А вот 8 февраля понизятся до -11..-16 градусов ниже нуля.