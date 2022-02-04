37-летнего жителя Красноярского края обвиняют в убийстве его 35-летней знакомой и коллеги. Мужчина и женщина вместе работали в Елабуге, а потом поехали домой через Казань. В столице Татарстана 2 февраля они сняли квартиру на Оренбургском тракте, где решили выпить и расслабиться, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В какой-то момент женщине захотелось вернуться в Елабугу, но там ей сказали, что нуждаются не в ее услугах, а в услугах ее коллеги и друга. На почве ревности женщина начала скандалить, мужчина схватил нож и ударил ее в грудь. Он сам потом вызвал полицию, но получившая ранение женщина умерла по пути в больницу.

Обвиняемый признал причастность к совершению преступления. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.