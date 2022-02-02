Сотрудники полиции в Татарстане остолбенели, когда увидели такую картину: двое убитых товарищей и третий - мирно спящий рядом с ними. Все случилось в поселке Луч. Установлено, что 60-летний мужчина выпивал с двумя товарищами. Что они не поделили, сказать сложно, но мужчина зарезал двоих собутыльников, уложил и лег рядом с ними спать.

Перед смертью один из раненых успел позвонить родным, те вызвали полицию. Так стражи порядка и стали свидетелями мирного и крепкого сна убийцы рядом с жертвами.

"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщение Следкома по Татарстану. Мужчине может грозить до 20 лет колонии.