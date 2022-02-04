В Зеленодольске разыгралась семейная драма, в ходе которой погиб человек. Младший 33-летний брат поссорился со старшим 36-летним. В ходе ссоры младший нанес старшему удар вилкой в живот.

После конфликта браться помирились, и младший, погостив еще с полчаса, отправился к себе домой. Но удар вилкой оказался смертельным. Это выяснилось через несколько дней. Старший брат страдал, но за помощью к медикам не обращался, и умер через несколько дней.

Свою вину подозреваемый полностью признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.