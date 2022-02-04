Сегодня, 4 февраля, в Татарстане, уже по печальной традиции последних дней, обновился антирекорд суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки выявили и зарегистрировали 996 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявила замруководителя Управления Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина. Напомним, что сутками ранее было 912 новых случаев.

Таким образом, с начала пандемии в регионе заболели 52 398 человек.