История, достойная экранизации не меньше истории Хатико, случилась в Кемерово. Там у ковидного госпиталя почти полтора года сидит и ждет хозяина собака. Животное обосновалось у дверей медицинского учреждения. Внутрь больницы не просится, никому старается не мешать. Просто ждет своего хозяина, который умер от коронавируса в этой больнице.

Сотрудники отделения терапии больницы имени Подгорбунского, на крыльце которой и обосновался новый Хатико, кормят пса, приносят ему воду и пищу. Несколько раз его пытались забрать домой, дать псу новую семью, но бесполезно. Уходить от больницы собака отказывается.

Врачи говорят, что пес не мешает, не лает, не пугает посетителей, ни к кому не лезет. Собаке решили построить тут будку, но и в нее пес не пошел, предпочитая сидеть у входа. Волонтёры-зоозащитники пытались забрать животное в приют, но их к себе пес вообще не подпустил.