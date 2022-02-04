В Казани подготовлен резервный ковидный госпиталь для детей, заразившихся коронавирусом и нуждающихся в стационарном лечении. Он размещен на базе Детской республиканской клинической больницы на улице Сафиуллина. Об этом заявил глава Минздрава РТ Марат Садыков.

По словам главы республиканского министерства здравоохранения, специфического лечения коронавируса у детей нет, они получают жаропонижающие, противовирусные препараты. При этом система здравоохранения уже изрядно озабочена стремительным ростом заболеваемости коронавирусом среди детей.