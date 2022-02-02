Руководитель Роспотребнадзора РФ, главный санитарный врач Анна Попова оценила перспективы и возможности введения всеобщего локдауна в стране в свете невероятного роста числа заболевших коронавирусом и госпитализированных людей. В интервью РИА Новости Попова отметила, что в стране пока не планируется принимать решения о всеобщем локдауне.

"Сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию", - сообщили Попова.

Анна Попова спрогнозировала, что заболеваемость в стране будет продолжать расти, но у россиян есть схемы по борьбе с пандемией, чего не было в период весны 2020 года, когда все отправились в локдаун.