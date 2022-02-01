В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса по Республике Татарстан ввиду стремительного роста числа заболевших (777 человек за последние сутки) выступили с важным заявлением. Отмечается, что в регионе достаточно коек и персонала, чтобы помочь всем нуждающимся в помощи пациентам. Сегодня с коронавирусом борются 55 медицинских учреждений.

Число развернутых коек составляет 3 912, из них занято 82,8 %. В случае необходимости будет привлечен резерв. Во всех больницах есть достаточно медикаментов, оборудования.

"Подготовлена амбулаторно-поликлиническая сеть. Несмотря на то, что заболеваемость среди медработников также высока, в поликлиниках обеспечивается своевременная замена сотрудников", – заявили в оперштабе.

Сейчас за жизни и здоровье татарстанцев сражаются 15,5 тысяч медработников, им помогают 4 300 волонтеров-медиков из числа студентов медицинского университета и колледжей.

По данным оперативного штаба, в больницы республики за сутки поступает свыше 18 тыс. звонков. Горячая линия по COVID-19 (служба "122") принимает свыше 4 тыс. обращений в сутки. Число вызовов скорой помощи превышает 3 тыс. за сутки. Принято решение увеличить смену операторов "112" до 146 человек. При необходимости для этой работы пригласят и сотрудников МФЦ.