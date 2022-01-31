Без ПЦРов и QRов: В каких странах могут отдохнуть жители Казани без всяких ковидных ограничений

C началом пандемии в обществе появился миф, что теперь путешествовать можно будет только с сертификатом о вакцинации. Многие говорят, что пошли ставить вакцину только из-за того, что на отдых слетать не получится. Однако, выбор туристических направлений, куда можно съездить непривитым казанцам намного шире, чем стран, которые пускают только с QR-кодом. Тем более, что сейчас многие страны уже отменили или уже отменяют все ограничения, и вычеркивают коронавирус из списка опасных заболеваний для общества.

Сейчас при въезде в ряд стран российская вакцина против ковида может давать некоторые привилегии, например, не делать ПЦР тест или не сидеть на карантине. Однако, таких популярных туристических направлений не так много. Поэтому непривитые казанцы ездят также, как и те, у кого есть сертификат о вакцинации.

"Сейчас все нормально с этим, можно просто ПЦР тест сделать, люди вообще не спрашивают об этом. Просто едут без проблем. Очень много таких стран. Просто в некоторых обязательно вакцинирование, если нет вакцин нужно в отеле находится на карантине, но таких стран 2-3 и обчелся.. Во многие страны по ПЦР тесту пускают спокойно, есть страны куда вообще ПЦР тест не нужен, выборочно у пяти-шести человек берут и все. Есть, где на месте делают в аэропорту, когда прилетают, бесплатно", - ответил на наши вопросы менеджер Илья туристического агенства Пегас Туристик.

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По словам Татьяны Владимировны директора турагенства Пилигрим, в 2022 году казанцы могут посетить многие безвизовые страны, в которых не требуются сертификат о вакцинации. В них входят Турция, Доминикана, Мексика, Египет, Куба, ОАЭ. Без прививки также принимают во многие страны Европы, например, Сербия, Хорватия и Словения. Там ограничений нет, можно отдыхать спокойно. Она также отметила, что сейчас есть условия бронирования, при которых можно отказаться от путевки.

"Зимой, Египет, Арабские Эмираты, Доминикана, популярны в Казани за счет того, что все вылеты из Казани осуществляются прямыми авиарейсами. На лето активно бронируются Турция -это номер один, Кипр - номер два, Греция, также Доминикана и Куба, -отметили в турагенстве Пегас Туристик.

Есть страны, в которых еще сохраняются карантин для непривитых граждан, которые должны будут сдать несколько раз тест на коронавирус до того, как выйти за пределы отеля.

"Некоторые страны включают карантин. Но у каждой страны своя программа, и еще это зависит от отелей. Например, в Шри-Ланке есть левел-1, левел-2 - это отели для вакцинированных и невакцинированных. И там в какой-то из программ нужно сидеть на карантине. Нужно сдавать несколько раз ПЦР на третий и на шестой день, когда туристы их сдадут могут выходить с карантина, то есть выходить за территорию самого отеля", - прокомментировала менеджер Индира турагенста Евро Тревел.

Предъявите ПЦР-тест и отдыхайте

Так в Турцию непривитые казанцы могут въехать с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за 72 часа, на английском языке с данными из загранпаспорта. Привитые въезжают без справок. Ограничений внутри страны нет, только при перелете внутренними рейсами могут попросить ПЦР или экспресс-тест. Тоже самое и в Египете, Греции, Кипр, однако, надо уточнять, бывает меняют правила.

В Доминикану, например, различий для въезда вакцинированных и людей без прививки никаких нет. Даже не нужны никакие ПЦР-тесты, ограничений практически нет, только в ряде заведений. В ОАЭ ПЦР-тесты необходимы и для вакцинированных туристов, а по прилету в Дубаи его делают всем бесплатно. Но в Абу-Даби свои правила, без сертификата туристы должны сидеть на карантине 10 дней, тест не старше 48 часов. Также не все отеле селят к себе туристов без прививки, и за пределами отеля много мест, куда туристам будет тяжело попасть.

Фото: republic.ykt.ru

В Кубу, Мексику и Абхазию не нужны ни справки, ни сертификаты. На Мальдивах тоже наличие сертификата не имеет никакого значения, только ПЦР-тест.

Во многие странах Европы тоже отменены ограничения для непривитых туристов. К ним относятся: Болгария, Сербия, Хорватия и Венгрия, Норвегия. Однако, сертификат нужен для посещения некоторых SPA и купальни. С 11 февраля Великобритания открывает свои двери туристам, вакцинированные Спутником люди, тоже считаются там непривитыми. Необходимо сделать тест перед прилетом, и после. Ограничения все в стране сняты.

На самом деле таких стран еще больше, поэтому казанцы могут спокойно узнать все подробности о поездке ехать отдыхать. С каждым днем таких государств становится только больше. Надеемся, что в скором времени все вернется в прежнее русло. И казанцы смогут начать путешествовать и смотреть мир, знакомясь с культурой разных стран и народов.