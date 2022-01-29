Головная боль может свидетельствовать о заражении “омикроном”

Проявлением заражения штаммом коронавируса “омикрон” очень часто являются астения и головные боли, рассказала в беседе с телеканалом “Звезда” врач-терапевт Марина Астафьева.

"При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные", — пояснила врач.

Человек может ощущать недомогание и после выздоровления - организму нужно дать время восстановиться.

Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. По мнению экспертов, заражению им подвержены даже переболевшие и привитые. Новый вариант обнаружили уже в более чем 110 странах, в том числе в России.