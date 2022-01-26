Стервы, каких поискать: Павел Глоба назвал три женских знака Зодиака, которые проявляют жестокость

Агрессия в той или иной степени может проявиться у любой женщины под гнетом обстоятельств. Но одним это свойственно чаще, а другим - реже. К тому же есть три знака Зодиака среди женщин, которым жестокость свойственна как черта характера, она дана им звездами при рождении.

Из таких женщин получаются отличные руководители, бизнес-леди, политики и даже полководцы. Но если вы не готовы видеть Железную Леди каждый день в своем окружении, то будьте начеку, говорит астролог Павел Глоба. Три эти знака отлично маскируют жестокость, но непременно ее проявят рано или поздно, и тогда мало никому не покажется.

Овен

Женщина-Овен кажется веселой и легкой, умеющей радоваться каждому дню, что чистая правда. Но это не мешает Овну легко перевоплотиться в стерву, если что-то пойдет не по плану. Не по ее плану.

Также Овны зачастую берут на себя слишком много обязанностей, и это тоже приводит к агрессии. Жить с Овном можно, но сложно. И только если мужчина будет готов во многом уступать спутнице, говорит астролог.

Рак

На первых свиданиях Раки-леди всегда нежны и чувственны, но мираж рассеется, когда Рак станет женой или коллегой. При ежедневном общении Раки перестают надевать маску нежности и часто проявляют агрессию и вспыльчивость. Они не прощают промахов и ошибок окружающим, никогда не забывают обид. Правда, и на открытую месть редко идут.

Скорпион

Скорпионы очень проницательны. Эти женщины, считает астролог, видят слабые места соперников и непременно ужалят в них побольнее при случае. Стать врагом женщине-Скорпиону - это худшее, что можно себе представить. Это - сильный и умный противник, который отомстит любой ценой.