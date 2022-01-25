Лидер ОПГ "29 комплекс" Адыган Саляхов обратился в Верховный суд Татарстана с просьбой уменьшить ему срок, пересчитать его 25-летний срок с учетом новой нормы законодательства, сообщает "Реальное время".

На 25 лет в колонию строгого режима Саляхова отправили в 2006 году. Более года назад его этапировали в Казань. Считается, что именно показания Саляхова помогли задержать и арестовать теперь уже бывшего ректора КФУ Ильшата Гафурова. Сейчас сам Саляхова находится в СИЗО Самары, откуда он видеосвязи сегодня общался с Верховным судом РТ.

Лидер ОПГ попросил суд учесть 11 месяцев, которые провел под арестом в 2001 году. Он заявил, что он - отец троих детей, старшему из которых 30 лет, а младшему - всего 8.

Но Верховный суд пока не вынес решения об уменьшении срока. Дело в том, что рассмотрение пришлось перенести из-за нарушения процедуры оповещения участников процесса.