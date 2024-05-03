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Башкирский школьник Харисов может стать советником главы района в Татарстане

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Одним из сотрудников мэрии главы Менделеевского района Радмира Беляева может стать выпускник 11 класса Вадим Харисов. Об этом в рассказал мэр.

Мужчина сообщил, что по возвращению детей из Китая, где состоялась международная Менделеевская олимпиада, парень получит предложение о работе. Так молодой человек сможет стать советником по развитию образовательного кластера в районе.

Школьник из Башкирии получил звание «Потомки Менделеева». В прошлом году парень обрел золото на международной химической олимпиаде в Швейцарии.

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