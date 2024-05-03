В Казань придет тепло на следующей неделе

В Казани температура воздуха на следующую декаду ожидается на 4-6 градусов ниже нормы. По данным профессора Казанского Федерального университета Юрия Переведенцева, это связано с арктическим вторжением, которое пришло с Баренцева моря, пишет ИА «Татар-информ».

На текущей неделе прогнозируется очень холодная ночь с пятницы на субботу, может похолодать до -1 градуса, что может быть рекордом холода для 3 мая.

Как рассказали в Гидрометцентре РФ, среднемесячная температура последнего весеннего месяца должна соответствовать норме в +14 градусов.

Ранее мы писали о том, что 3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед.