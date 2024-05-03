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Компания из Китая поставит оборудование для мусорозавода под Казанью

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Компания «РТ-Инвест», которая возводит мусоросжигательный завод в районе Казани, подписала контракт с организацией Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., LTD из Китая. Корпорация будет производить ключевое оборудования для проекта, пишет "Коммерсантъ".

По данным генерального директора «РТ-Инвест» Андрея Шипелова, сотрудничество местной компании с китайским партером даст возможность завершить возведение завода по термопереработке в регионе. С запуском завода Казань будет первым городом в стране, в котором полностью отказались от захоронения мусора на полигонах.

По контракту, оборудование будет изготовлено в Китае и доставлено в России уже в ближайший год.

По информации компании, все оборудование будет соответствовать международным и российским требованиям экологических норм.

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