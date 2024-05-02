Бюджетникам трех госучреждений повысят оклады на 5%

Сотрудники хозяйственного управления при Кабмине Татарстана, гостевого дома и музея-заповедника «Казанский Кремль» с июля будут получать зарплату выше на 5%, чем сейчас. Их оклады достигнут 13 323 рублей.

Но на этом не все, также сотрудникам увеличат бонусную часть зарплат. Если они раньше получали 15% поощрения, то сейчас им будут выплачивать 37% — 4 929, 51 рублей.

Таким образом, сотрудники начнут получать 18 252,18 рублей. Деньги на увеличение выплат выделят из республиканского бюджета.

МРОТ в Татарстане в 2024 году установлен на уровне 19 656 рублей. Это та сумма, меньше которой не должен зарабатывать ни один сотрудник в республике.

Бюджетники в Казани получают зарплат примерно на 7 млрд рублей в месяц. Муниципальные служащие обходятся бюджету в 422,2 млн рублей.