Новости Казани
· 16+ · Служба новостей

Бюджетникам трех госучреждений повысят оклады на 5%

Подписаться в Telegram

Сотрудники хозяйственного управления при Кабмине Татарстана, гостевого дома и музея-заповедника «Казанский Кремль» с июля будут получать зарплату выше на 5%, чем сейчас. Их оклады достигнут 13 323 рублей.

Но на этом не все, также сотрудникам увеличат бонусную часть зарплат. Если они раньше получали 15% поощрения, то сейчас им будут выплачивать 37% — 4 929, 51 рублей.

Таким образом, сотрудники начнут получать 18 252,18 рублей. Деньги на увеличение выплат выделят из республиканского бюджета.

МРОТ в Татарстане в 2024 году установлен на уровне 19 656 рублей. Это та сумма, меньше которой не должен зарабатывать ни один сотрудник в республике.

Бюджетники в Казани получают зарплат примерно на 7 млрд рублей в месяц. Муниципальные служащие обходятся бюджету в 422,2 млн рублей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 3 мая похолодает до −5, ожидаются снег и дождь

Интересное в Казани

7 часов назад

Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам

сетка то таракан в вентиляционную трубу в квартире

Новости Казани

день назад

В Казани люди в медицинских масках напали на прохожих на Дубравной

Интересное в Казани

3 дня назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы

аминокислотное восстановление волос в Новосибирске

Новости Казани

9 часов назад

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Новости Казани

день назад

Казанцы жалуются на сомнительный бар на Энергетиков, 3

Новости Татарстана

день назад

55-летняя певица Чижевская подала на развод с приемным сыном

Новости Татарстана

9 часов назад

В «Ак Барсе» сделали жирный намек, кто станет следующим главным тренером команды

Новости Казани

день назад

Оторвало колесо: 2 иномарки столкнулись у стен Кремля на Батурина
Новости Татарстана
день назад

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Новости Казани

час назад

Бюджетникам трех госучреждений повысят оклады на 5%

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

час назад

Большинство российских предпринимателей оптимистично смотрят в будущее

Новости Татарстана

4 часа назад

Глава Тукаевского района Фаил Камаев остался под стражей
Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая
Новости Казани
день назад

Казань на 10 месте среди популярных ж/д направлений на 1 Мая

Новости Татарстана

4 часа назад

Представители АО «Транснефть — Прикамье» приняли участие в студенческой ярмарке вакансий в г. Уфе

Новости Татарстана

4 часа назад

Триумф и вдохновение: Торжественное завершение конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан"

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане начнут строить 2-ую очередь технопарка «Иннопарк» в 2026 году
Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение
Интересное в Казани
6 дней назад

Освежите свой рацион: казанцам рассказали какие продукты помогают поднять настроение